رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية للطلاب ويوجه بالمتابعة اليومية للخدمات

أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية بالمدينة الجامعية للطلاب بالقاهرة، رافقه خلالها الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية للطلاب

وخلال الجولة تفقد فضيلته مرافق السكن الجامعي، واطلع على مستوى النظافة والانضباط، مستمعًا إلى شرح وافٍ من رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية حول طبيعة العمل داخل المدينة والمعوقات والتحديات التي تواجهه، وسبل التغلب عليها، مشيرًا إلى حرص إدارة المدينة على تقديم أجود الخدمات للطلاب.

وفي لفتة تعكس اهتمام رئيس الجامعة بأبنائه الطلاب، تحدث فضيلته مع الطلاب حديث الأب إلى أبنائه، مستمعًا إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات المقدمة لهم، مختتمًا حواره بتأكيد العمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجامعة أهمية توفير مناخ آمن ومناسب للطلاب، موجهًا بوضع حلول عملية وسريعة تضمن استمرارية تحسين الخدمات بأعلى معايير الجودة، مع المتابعة الدورية للتنفيذ، بما يضمن استمرارية تطويرها وتفادي أي معوقات مستقبلية.

كما شدد فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود على ضرورة رفع كفاءة المتابعة اليومية، وتفعيل قنوات التواصل بين إدارة المدينة والطلاب، بما يحقق أعلى مستوى من الانضباط وجودة الأداء، مؤكدًا أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم المدن الجامعية وتوفير كل ما يلزم لضمان راحة الطلاب والطالبات، مقدمًا الشكر للعاملين في المدينة؛ لجهودهم في تقديم الخدمات وحرصهم على تحقيق بيئة معيشية آمنة وصحية.