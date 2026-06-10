الشرقاوي يدعم طلاب الثانوية الأزهرية: ثقوا بأنفسكم فأنتم حاضر الأزهر ومستقبله

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأربعاء، سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، خلال جولة ميدانية شملت لجنة معهد بنين الدكتور طلعت السيد النموذجي، ولجنة معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وخلال الجولة، تابع رئيس القطاع أداء الطلاب لامتحان مادة النحو، وحرص على إجراء أحاديث ودية معهم للاطمئنان عليهم ورفع روحهم المعنوية، مؤكدًا أهمية التركيز وحسن استثمار الوقت، ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

كما لفتت الجولة اهتمام الطلاب، حيث توقف الدكتور أحمد الشرقاوي للحديث معهم قبل وأثناء المتابعة الميدانية للجان، مطمئنًا إياهم بقوله: «اجتهدوا وركزوا، وثقوا في أنفسكم، فأنتم أبناء الأزهر ومستقبله»، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يحرص على توفير المناخ المناسب الذي يعينهم على أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف.

توفير الراحة لجميع الطلاب

وتفقد رئيس القطاع أعمال المراقبة داخل اللجان، واطلع على مدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل الامتحاني، مشددًا على رؤساء اللجان والمشرفين بضرورة توفير جميع سبل الراحة والرعاية للطلاب، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، بما يضمن سير الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط.

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي أن قطاع المعاهد الأزهرية يواصل المتابعة الميدانية اليومية للجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163,677 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 581 لجنة امتحانية، فيما يؤدي طلاب القسم العلمي امتحاناتهم حتى 8 يوليو المقبل، وسط استعدادات مكثفة وجهود تنظيمية متواصلة لضمان نجاح العملية الامتحانية.