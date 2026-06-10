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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: لحظات مؤثرة فى توديع معلمة أثناء دفنها.. ومتابعة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.. و3 آلاف فرصة عمل

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

محافظ أسوان يكرم أحد السائقين بمناسبة بلوغه سن التقاعد

فقد كرم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان السائق بالحملة الميكانيكية بديوان عام المحافظة محمد فتحى ، وذلك بإهدائه درع المحافظة تقديراً لجهوده المخلصة وعطائه المتميز طوال سنوات خدمته ، وبمناسبة بلوغه سن التقاعد القانونى للمعاش، فى لفتة تقديرية تعكس حرص المحافظة على تكريم النماذج المشرفة من العاملين .


لضمان الشفافية.. محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

فى ظل المتابعة المستمرة لسير إمتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2025/2026، تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عدداً من اللجان للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات فى هدوء ويسر .

3 آلاف فرصة عمل في أسوان باستثمارات 450 مليون جنيه | تفاصيل مهمة
 

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعقد اجتماع لجنة الاستثمار بالمحافظة برئاسة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الطلبات الاستثمارية المقدمة من المستثمرين، ودراسة عدد من المشروعات الاقتصادية والإنتاجية الواعدة.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الإستثمار وتهيئة بيئة جاذبة للمشروعات التنموية والإنتاجية، وتعزيز النمو الإقتصادي وخلق فرص العمل، تواصل محافظة أسوان خطواتها الجادة نحو تحقيق مستهدفات رؤية أسوان 2040.

جهود متنوعة

محافظ أسوان ينعى عامل نظافة توفي أثناء أداء عمله إثر حادث سير

نعى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وفاة السيد على إبراهيم عمر ، العامل بإحدى الشركات المتعاقدة معها المحافظة لتنفيذ أعمال النظافة العامة ، والذى وافته المنية أثناء تأدية واجبه الوظيفى إثر تعرضه لحادث سير بطريق السادات ، بعد أن صدمته سيارة ميكروباص أثناء قيامه بعمله فى خدمة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة  .


ضحية امتحانات الدبلومات.. لحظات مؤثرة فى توديع معلمة أسوان أثناء دفنها بمقابر الأسرة | القصة الكاملة

فى مشهد مهيب تم اليوم أداء صلاة الجنازة وتشييع ودفن جثمان المعلمة صفاء على محمد، كبير أخصائيين بمدرسة التجارة المتقدمة التابعة لإدارة أسوان التعليمية ، والتي وافتها المنية إثر حادث سير أثناء توجهها للمشاركة في أعمال المراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة البحيرة.


إزالة 21 حالة تعدٍ بالمرحلة الثانية من الموجة 29 في أسوان

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود إسترداد أراضى الدولة والتصدى الحاسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 29 ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية.


تنفيذ أعمال تطوير المساحات الخضراء داخل حرم جامعة أسوان

تنفذ جامعة أسوان ، خطة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة الجامعية، تواصلت اليوم أعمال تطوير وتجميل الحرم الجامعي، من خلال تنفيذ أعمال العناية بالمساحات الخضراء وتنسيق المواقع المحيطة بالمطعم المركزي والمسجد والمدرجات، وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، وإشراف الدكتور أشرف إمام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،ومتابعة الاستاذ خالد عسران امين عام الجامعة.


 

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