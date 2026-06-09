محافظ أسوان يكرم أحد السائقين بمناسبة بلوغه سن التقاعد

كرم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان السائق بالحملة الميكانيكية بديوان عام المحافظة محمد فتحى ، وذلك بإهدائه درع المحافظة تقديراً لجهوده المخلصة وعطائه المتميز طوال سنوات خدمته ، وبمناسبة بلوغه سن التقاعد القانونى للمعاش، فى لفتة تقديرية تعكس حرص المحافظة على تكريم النماذج المشرفة من العاملين .



وأكد المهندس عمرو لاشين على أن المحافظة تحرص على تكريم العاملين الذين قدموا نماذج مشرفة فى الأداء والإلتزام الوظيفى ، تقديراً لما بذلوه من جهود ساهمت فى دعم منظومة العمل وتحقيق الأهداف المنشودة ، مشيداً بما تحلى به السائق محمد فتحى من إخلاص وتفانٍ خلال مسيرته الوظيفية .

نموذج مشرف فى العمل والإنتماء



وأشار المحافظ إلى أن العاملين المخلصين يمثلون قدوة للأجيال الجديدة فى الإلتزام وتحمل المسئولية ، مؤكداً أن المحافظة تقدر كل من يسهم بجهده وعمله فى خدمة المواطنين وتحقيق الصالح العام بما يعزز قيم الولاء والإنتماء والعمل الجاد .



ومن جانبه أعرب السائق محمد فتحى عن بالغ سعادته بهذا التكريم ، موجهاً خالص الشكر والتقدير للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على هذه اللفتة الطيبة ، وأن هذا التكريم يمثل وسام تقدير يعتز به بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل المخلص .