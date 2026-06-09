قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصة الكاملة لواقعة سكان عقاري منطقة كفرطهرمس..الأهالي أخلوا العمارتين ومحافظ الجيزة يضعهما تحت الملاحظة 3 أشهر
الأرصاد تحذر من الإجهاد الحراري .. وهذه طرق الوقاية
حقيقة بقعة زيت الجبيل بطور سيناء.. لجنة فنية تؤكد خلو الشاطئ من أي تلوث
الفكرة اتأجلت | شوبير يعلن خبرًا مثيرًا عن الأهلي
طهران : لا علاقة وصاية بين إيران ولبنان .. والتنسيق بيننا لمواجهة عدو مشترك
رصاصة الغدر .. طمع في سيارة قاد شابًا إلى حبل المشنقة بـ راس سدر
أمام البرلمان | وزيرة الإسكان : إطلاق منصة لتصدير العقار للأجانب
بـ VIP Premium | السكة الحديد تُعلن تطوير قطارات خط القاهرة - أسوان .. مواعيد وتفاصيل
يمنع اللوكيميا وأخطر الأمراض .. اكتشف ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود
كان قدوة في العمل والإنتاج.. خالد الجندي: النبي كان أغنى الناس ولم يكن فقيرا
كأس العالم 2026 | موعد مباراة جنوب أفريقيا والمكسيك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 21 حالة تعدٍ بالمرحلة الثانية من الموجة 29 في أسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود إسترداد أراضى الدولة والتصدى الحاسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 29 ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية.

ويأتى ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة البناء أو الزراعية .

تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات
وفى هذا الإطار ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 21 حالة تعدى متنوعة ، منها 7 حالات إزالة فورية بالمناطق السكنية بنطاق حى جنوب ، والطريق الصحراوى الغربى لمحور خزان أسوان ، فضلاً عن تنفيذ 14 حالة إزالة خاصة بفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان.

التعاون التنفيذى والأمنى 


تم تنفيذ أعمال الحملة فى ظل تواجد أمنى مكثف بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان ، ومحمد ممدوح معاون المحافظ للمتابعة الميدانية ، فضلاً عن مندوبو فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بما ساهم فى تنفيذ المستهدف من الحملة بكفاءة وفاعلية.

التنسيق بين الجهات المختصة
وتأتى هذه الجهود فى ظل المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبمتابعة السيد أسامة داود رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة بكفاءة وسرعة وفاعلية .

إستمرار حملات إزالة التعديات
وأكد محافظ أسوان على ضرورة إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، للحفاظ على أراضى الدولة ومنع أى محاولات للتعدى عليها ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بما يحقق هيبة الدولة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

تواصل محافظة أسوان تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة 29 ، وذلك فى إطار خطة متكاملة لإسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون ، بالتعاون والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

محمد العدل

محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

بيزيرا

الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

,محافظ بني سويف يلتقي خريجي دورات الحاسب الآلي من العاملين

جامعه دمياط

بطل دمياط.. علي إبراهيم نصر يفوز بطولة أفريقيا لرفع الأثقال البارالمبية

صحة بني سويف

صحة بني سويف: استعدادات مكثفة لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة أكتوبر المقبل

بالصور

يمنع اللوكيميا وأخطر الأمراض .. اكتشف ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود

الثوم الأسود
الثوم الأسود
الثوم الأسود

محافظ الشرقية يفتتح قسمي الاستقبال والطوارئ والباطنة الداخلي وعيادة الماموجرافي بمستشفى بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل تكساس صوص

طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..

الأول عربيا والسابع عالميا.. القمر ديالي يحقق إنجازا جديدا

محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي

فيديو

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد