إزالة 21 حالة تعدٍ بالمرحلة الثانية من الموجة 29 في أسوان

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود إسترداد أراضى الدولة والتصدى الحاسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 29 ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية.

ويأتى ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة البناء أو الزراعية .

تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات

وفى هذا الإطار ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 21 حالة تعدى متنوعة ، منها 7 حالات إزالة فورية بالمناطق السكنية بنطاق حى جنوب ، والطريق الصحراوى الغربى لمحور خزان أسوان ، فضلاً عن تنفيذ 14 حالة إزالة خاصة بفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان.

التعاون التنفيذى والأمنى



تم تنفيذ أعمال الحملة فى ظل تواجد أمنى مكثف بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان ، ومحمد ممدوح معاون المحافظ للمتابعة الميدانية ، فضلاً عن مندوبو فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بما ساهم فى تنفيذ المستهدف من الحملة بكفاءة وفاعلية.

التنسيق بين الجهات المختصة

وتأتى هذه الجهود فى ظل المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبمتابعة السيد أسامة داود رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة بكفاءة وسرعة وفاعلية .

إستمرار حملات إزالة التعديات

وأكد محافظ أسوان على ضرورة إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، للحفاظ على أراضى الدولة ومنع أى محاولات للتعدى عليها ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بما يحقق هيبة الدولة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

تواصل محافظة أسوان تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة 29 ، وذلك فى إطار خطة متكاملة لإسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون ، بالتعاون والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية.