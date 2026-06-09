لضمان الشفافية.. محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

فى ظل المتابعة المستمرة لسير إمتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2025/2026، تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عدداً من اللجان للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات فى هدوء ويسر .

تفقد لجان معاهد الفتيات والبنين

وشملت الجولة تفقد المحافظ للجنة معهد فتيات أسوان ، والذى يضم طالبات المعهد ، وأيضاً طالبات معهد فيتات أسوان النموذجى بمنطقة الطابية، ولجنة معهد فضيلة الإمام محمد متولى الشعراوى الثانوى للبنين، وذلك ضمن إجمالى 19 لجنة على مستوى المحافظة تضم 2518 طالب وطالبة بالقسمين الأدبى والعلمى .

متابعة ميدانية بالتنسيق مع المنطقة الأزهرية

وخلال جولته، التى رافقه فيها الدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، تابع المهندس عمرو لاشين سير الامتحانات داخل اللجان، واطمأن على توافر الأجواء الملائمة للطلاب بما يساعدهم على التركيز وأداء الامتحانات فى أفضل الظروف الممكنة.

التأكيد على الإلتزام بالتعليمات المنظمة

وأكد عمرو لاشين على ضرورة الإلتزام بكافة التعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الإمتحانات ، مع توفير المناخ المناسب للطلاب ، فى ظل المتابعة المتواصلة من قيادات الأزهر الشريف وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف .

تشديد إجراءات التفتيش ومنع المخالفات

وشدد محافظ أسوان على أهمية تطبيق إجراءات التفتيش الدقيقة بإستخدام الأجهزة المخصصة لذلك بما يضمن تحقيق الإنضباط الكامل داخل اللجان ، ومنع أى محاولات لمخالفة التعليمات أو الإخلال بسير الإمتحانات .

ضمان الشفافية وتحقيق العدالة

وأشار المحافظ إلى ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات ، مع التأكيد على منح كل طالب حقه كاملاً بكل شفافية وعدالة بما يسهم فى نجاح العملية الإمتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

تعكس الجولات الميدانية لمحافظ أسوان حرص المحافظة ومنطقة أسوان الأزهرية على المتابعة المستمرة لسير إمتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب ، مع تطبيق أعلى درجات الإنضباط والشفافية بما يضمن إنتظام الإمتحانات وتحقيق العدالة الكاملة بين الطلاب.