محافظ أسوان ينعى عامل نظافة توفي أثناء أداء عمله إثر حادث سير

نعى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وفاة السيد على إبراهيم عمر ، العامل بإحدى الشركات المتعاقدة معها المحافظة لتنفيذ أعمال النظافة العامة ، والذى وافته المنية أثناء تأدية واجبه الوظيفى إثر تعرضه لحادث سير بطريق السادات ، بعد أن صدمته سيارة ميكروباص أثناء قيامه بعمله فى خدمة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة .

وفاة

وأوضح المحافظ أنه فور وقوع الحادث تم نقل الفقيد إلى المستشفى الجامعى لتلقى الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة ، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته ، فى مشهد يجسد أسمى معانى التفانى والإخلاص فى أداء الواجب .

وتقدم محافظ أسوان بخالص التعازى وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة وزملائه فى العمل ، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .