محافظ أسوان يبحث مع وفد مجموعة شركات إستادات الوطنية سبل التعاون المشترك

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان وفد شركة إستادات الوطنية ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات المتاحة لخدمة أبناء المحافظة.

يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، وتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المختلفة .

شهد اللقاء استعراض رؤية الشركة ومجموعة من الأفكار والمقترحات، وتم التأكيد على حرصها لتقديم كامل الدعم لتنفيذ أى مشروعات خدمية واستثمارية لأهالى أسوان وضيوفها من الزائرين للأفواج السياحية للاستغلال الأمثل للمقومات المتنوعة التى تمتلكها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية.

وشهد اللقاء حضور قيادات المحافظة ومجموعة شركات إستادات الوطنية،

كما حضر اللقاء أسامة رزق داود نائب المحافظ ، واللواء إسماعيل البهجى رئيس قطاع التشغيل بمجموعة إستادات ، والعميد حسن التميمى رئيس قطاع الإتصال الحكومى والسياسى ، والمستشار حسام عمران رئيس القطاعات القانونية ، فضلاً عن أحمد طارق مدير عام إستاد أسوان ونادى سيتى كلوب بمدينة أسوان الجديدة.

الإشادة بالدور المجتمعى للشركة



وأكد محافظ أسوان على أهمية الدور الذى تقوم به مجموعة إستادات فى المشاركة المجتمعية الجادة لخدمة المجتمع من خلال تسخير إمكانياته المتنوعة للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف المجالات الإجتماعية والرياضية والترفيهية ، ولاسيما فى ظل تنفيذ مبادرة "أسوان بشبابها أجمل "، والتى تستهدف تنمية قدرات الشباب ، وصقل مهاراتهم، وإستثمار الطاقات الإيجابية الكامنة لديهم فيما يعود بالنفع والخير عليهم ، وعلى مجتمعهم.

التكاتف من أجل تقديم خدمات أفضل



وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أهمية التكاتف والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات والشركات لتقديم كل ما هو جديد ومتميز لأبناء أسوان، والعمل على تلبية مطالبهم وإحتياجاتهم بالشكل الذى يحقق رضا المواطنين ويسهم فى تحسين جودة الحياة داخل المحافظة.

دعم جهود الجمهورية الجديدة



أوضح المحافظ أن هذه الجهود تأتى فى إطار ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من مشروعات وإنجازات تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين فى مختلف المحافظات، بما ينعكس إيجابياً على التنمية الشاملة والمستدامة.

إهداء درع الشركة لمحافظ أسوان



وفى نهاية اللقاء تم إهداء محافظ أسوان درع شركة إستادات الوطنية تقديراً على التعاون المثمر والبناء بين الجانبين .

يعكس لقاء محافظ أسوان مع وفد شركة إستادات حرص المحافظة على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الرياضية والمجتمعية، والاستفادة من إمكانياتها فى دعم الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهم فى تحقيق التنمية المجتمعية وتحسين جودة الحياة لأبناء أسوان.