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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

3 آلاف فرصة عمل في أسوان باستثمارات 450 مليون جنيه | تفاصيل مهمة

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعقد اجتماع لجنة الاستثمار بالمحافظة برئاسة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الطلبات الاستثمارية المقدمة من المستثمرين، ودراسة عدد من المشروعات الاقتصادية والإنتاجية الواعدة.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الإستثمار وتهيئة بيئة جاذبة للمشروعات التنموية والإنتاجية، وتعزيز النمو الإقتصادي وخلق فرص العمل، تواصل محافظة أسوان خطواتها الجادة نحو تحقيق مستهدفات رؤية أسوان 2040.

استثمارات تتجاوز 450 مليون جنيه

شهد الاجتماع استعراض مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في قطاعات:

-السياحة

-الطاقة الشمسية

-صناعة الأسمدة والفوسفات

-التعبئة والتغليف

-المواد البترولية والبوتاجاز

وذلك بإجمالي استثمارات تقديرية تتجاوز 450 مليون جنيه، ممولة من رؤوس أموال محلية وأجنبية، في خطوة نوعية تمثل أول ضخ لاستثمارات أجنبية مباشرة في مشروعات تنموية بالمحافظة، بما يعزز مكانة أسوان كعاصمة للاقتصاد الإفريقي وبوابة مصر نحو إفريقيا.

أكثر من 3 آلاف فرصة عمل

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في توفير أكثر من 3,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في التخصصات الهندسية والفنية والتقنية والإدارية، بما يدعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأسوانية.

 مشروعات جديدة تعزز التنمية

ووافقت اللجنة على عدد من المشروعات الجديدة، أبرزها:

 مشروعان لصناعة الأسمدة الفوسفاتية

 مصنع لإنتاج الأسمدة المركبة (NPK)

 مصنع جديد لتعبئة أسطوانات البوتاجاز

 مشروع للسياحة النيلية

 3 محطات وقود حديثة

 مجموعة من المصانع الصغيرة والورش الحرفية

 الطاقة النظيفة في صدارة الأولويات

وفي إطار توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، شددت اللجنة على ضرورة دمج مشروعات الطاقة الشمسية ضمن جميع المشروعات الجديدة، لتكون مصدرًا رئيسيًا للطاقة، بما يدعم الاستدامة البيئية ويرفع كفاءة استخدام الموارد.

كما أكدت أهمية إنشاء محطات وقود صديقة للبيئة مزودة بخدمات شحن السيارات الكهربائية، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في مختلف الأنشطة والخدمات.

 تعظيم الاستفادة من موارد أسوان

وأكدت اللجنة أن هذه التوجهات تأتي ضمن استراتيجية المحافظة للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والموارد الطبيعية التي تتمتع بها أسوان، بما يعزز قدرتها التنافسية ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

 الأولوية لأبناء أسوان

وشددت اللجنة على منح الأولوية لأبناء المحافظة في فرص التوظيف والتدريب المرتبطة بهذه المشروعات، بما يضمن تحقيق أكبر عائد تنموي واجتماعي للمجتمع الأسواني.

 دعم التصدير وزيادة القيمة المضافة

كما أكدت أهمية توجيه جزء من إنتاج المشروعات الجديدة للتصدير، خاصة في قطاعي الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة المركبة، بما يسهم في زيادة العوائد الاقتصادية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

المحافظة تمضي بثقة نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا، عبر جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة أعمال محفزة، وإطلاق مشروعات تنموية مستدامة تخلق فرص العمل وتعظم الاستفادة من المقومات الاقتصادية الفريدة التي تمتلكها أسوان، تحقيقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة والمستقبل.

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