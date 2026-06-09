تنفيذ أعمال تطوير المساحات الخضراء داخل حرم جامعة أسوان

تنفذ جامعة أسوان ، خطة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة الجامعية، تواصلت اليوم أعمال تطوير وتجميل الحرم الجامعي، من خلال تنفيذ أعمال العناية بالمساحات الخضراء وتنسيق المواقع المحيطة بالمطعم المركزي والمسجد والمدرجات، وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، وإشراف الدكتور أشرف إمام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،ومتابعة الاستاذ خالد عسران امين عام الجامعة.

تطوير

وشملت الأعمال رفع الحشائش والهيش، وتقليم الأشجار، وصيانة المسطحات الخضراء، وتحسين المظهر العام للمناطق المستهدفة، بما يسهم في توفير بيئة جامعية جاذبة ومتميزة تعكس الوجه الحضاري لجامعة أسوان وتوفر أجواء مناسبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بأعمال التجميل والتطوير المستمر لكافة منشآتها ومرافقها، باعتبارها جزءًا أساسيًا من استراتيجية الجامعة لتحسين جودة الحياة داخل الحرم الجامعي وتهيئة بيئة تعليمية متكاملة ومحفزة على الإبداع والتميز.

وأضاف أن أعمال التطوير الجارية تأتي في إطار الحرص على الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للجامعة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل والإدارات المعنية في تنفيذ خطط الصيانة والتشجير والتجميل وفق أعلى المعايير، بما يواكب مكانة جامعة أسوان كإحدى الجامعات المصرية الرائدة.



كما وجه الدكتور لؤي سعد الدين نصرت الشكر والتقدير لجميع العاملين المشاركين في تنفيذ هذه الأعمال، مؤكدًا أن ما تحقق من تطوير يعكس روح الانتماء والإخلاص في العمل، ويسهم في تعزيز الصورة الإيجابية للجامعة أمام طلابها وزائريها.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهود التطوير والتحديث في مختلف قطاعات الجامعة، تنفيذًا لرؤية الجامعة نحو توفير بيئة جامعية أكثر إشراقًا وتميزًا، تجمع بين الجودة الأكاديمية والمظهر الحضاري الراقي.