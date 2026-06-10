وفاة طالبة بجامعة الأزهر نتيجة هبوط في الدورة الدموية ووفد يقدم العزاء لأسرتها

في مشهد يعكس القيم الإنسانية الأصيلة التي يرسخها الأزهر الشريف، أجرى الدكتور محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اتصالاً هاتفياً بأسرة الطالبة رحاب علي السيد، الطالبة بالفرقة الأولى شعبة القانون بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، التي وافتها المنية إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وفقاً للتقرير الطبي الرسمي.

وخلال الاتصال نقل نائب رئيس الجامعة خالص تعازي ومواساة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إلى أسرة الفقيدة، مؤكداً وقوف الأزهر الشريف وجامعته إلى جانبها في هذا المصاب الأليم، وحرصه الدائم على رعاية أبنائه وبناته والوقوف إلى جانبهم وأسرهم في مختلف الظروف.

وفد لتقديم واجب العزاء

جاء ذلك خلال توجه وفد من كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج إلى قرية تونس لتقديم واجب العزاء لأسرة الطالبة الراحلة، وفاء لابنة من بنات الأزهر عرفت بحسن الخلق والاجتهاد والتفوق العلمي.

وضم الوفد الدكتورة فاطمة محمد محمد المهدي، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور صلاح حبيب سليمان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور جمال يوسف محمد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد السيد محمود، مدير عام الكلية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية.

وأكدت إدارة الكلية أن الطالبة الراحلة كانت نموذجاً مشرفاً للطالبة الأزهرية؛ حيث اشتهرت بحسن الخلق والالتزام والتفوق الدراسي، وكانت من حافظات كتاب الله تعالى، كما نالت التكريم في أكثر من مناسبة تقديرًا لتميزها العلمي والأخلاقي، وشهد لها أساتذتها وزميلاتها بالجد والاجتهاد وحب العلم.

وتتقدم إدارة الجامعة بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيدة، داعيةً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجعلها من أهل الجنة، وأن يجزيها خير الجزاء على ما قدمته من حفظ لكتاب الله تعالى وعلمٍ نافع، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.