نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع سير الامتحانات بعلوم بنين ويتفقد أعمال التطوير بطب الأسنان

أجرى الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، جولةً تفقديةً بكلية العلوم للبنين بالقاهرة يرافقه الدكتور أحمد صوفي، عميد الكلية والدكتور كمال لاشين، وكيل الكلية؛ لمتابعة أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2026/2025؛ حيث اطمأن على انتظامها، وتوافر الأجواء الملائمة للطلاب، مشددًا على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، بما يحققُ الانضباط ويُيسِّر أداء الطلاب لامتحاناتهم في أجواء مستقرة.

وفي لفتة أبوية، قام نائب رئيس الجامعة بتوزيع العصائر الباردة على الطلاب؛ لمساعدتهم على تخفيف التوتر والتغلب على ارتفاع درجة الحرارة.

كما تابع نائب رئيس الجامعة أعمال الكنترولات والإجراءات التنظيمية المتبعة داخل الكلية، مشيدًا بحسن التنظيم والانضباط الملحوظ داخل اللجان، والجهود المبذولة من إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في إنجاح أعمال الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق.

كما تفقد "بكري" أعمال الإنشاءات والتطوير بكلية طب الأسنان للبنين، بحضور الدكتور وائل المهندس، عميد الكلية.

تأتي جولة نائب رئيس الجامعة في إطار حرص جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، على إحكام منظومة الامتحانات ومتابعة انتظامها ميدانيًّا، ومتابعة أعمال التطوير والإنشاءات بكليات الجامعة.