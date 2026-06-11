القيادة الأمريكية تعلن بدء ضربات دفاعا عن النفس ضد أهداف في إيران

أعلنت القيادة المركزية الامريكية (CENTCOM) بدء تنفيذ ضربات عسكرية وصفتها بأنها «دفاع عن النفس» ضد أهداف متعددة داخل إيران، في تطور يمثل تصعيداً جديداً في المواجهة المتوترة بين واشنطن وطهران.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، في بيان رسمي، إن العمليات العسكرية انطلقت بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية، مؤكدة أن الضربات جاءت رداً على ما وصفته بـ«العدوان الإيراني غير المبرر والمستمر» ضد المصالح والقوات الأميركية.

وأوضح البيان أن الأهداف المستهدفة مرتبطة بتهديدات مباشرة للقوات الأميركية ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة، مشيراً إلى أن العملية تهدف إلى حماية الأفراد والمنشآت العسكرية الأميركية وردع أي هجمات مستقبلية. ولم تكشف القيادة الوسطى على الفور عن عدد المواقع المستهدفة أو حجم القوات المشاركة في العملية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تصاعد حدة التوتر بين الجانبين، في ظل تبادل الاتهامات بشأن مسؤولية الهجمات التي استهدفت قوات ومصالح أميركية في المنطقة. وكانت واشنطن قد حذرت مراراً من أنها سترد على أي تهديدات تستهدف قواتها أو حلفاءها، فيما أكدت طهران من جانبها أنها ستواجه أي عمل عسكري يستهدف أراضيها أو مصالحها.



