مسئول إسرائيلي: قاعدة رامات دافيد الجوية تعرضت لأضرار خلال الهجمات الإيرانية

كشف مسؤول عسكري إسرائيلي، الأربعاء، عن تعرض قاعدة جوية إسرائيلية مهمة لأضرار خلال الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران يومي الأحد والاثنين، مؤكداً أن الأضرار وقعت في جزء غير حيوي من القاعدة ولم تؤثر على جاهزيتها العملياتية.

وأوضح المسؤول أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد طبيعة الإصابة بدقة، وما إذا كانت ناجمة عن شظايا صاروخ اعتراضي أو عن سقوط مباشر لمقذوف.

ورجح أن تكون الأضرار ناتجة عن شظايا كبيرة، مشيراً إلى عدم تسجيل أي خسائر في المعدات العسكرية أو بين أفراد الطواقم العاملة في القاعدة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الحادثة وقعت في قاعدة "رامات دافيد" الجوية شمال إسرائيل، وهي إحدى القواعد العسكرية الرئيسية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران، بعدما نفذ الجيش الإسرائيلي، الأحد، غارة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تعد معقلاً رئيسياً لحزب الله.

وأعقب ذلك تبادل هجمات بين تل أبيب وطهران، في أول مواجهة مباشرة من هذا النوع منذ التوصل إلى هدنة أنهت الحرب الإقليمية قبل نحو شهرين.

وتتابع الأوساط العسكرية والأمنية في المنطقة تداعيات التصعيد الأخير، وسط مخاوف من اتساع دائرة المواجهة وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي.

