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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يوجه باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة دعماً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
القسم الخارجي

وجّه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، محمد بن سلمان آل سعود، باستئناف صادرات الجمهورية اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بناءً على طلب كل من رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس مجلس الوزراء اللبناني، ووفقاً للخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في إطار جهودها الرامية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن القرار يأتي في سياق حرص المملكة على دعم لبنان وشعبه، ومساندة الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز عمل مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار، بما يسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها مؤشر إيجابي على تطور العلاقات السعودية اللبنانية، خاصة بعد سنوات من القيود المفروضة على بعض الواردات اللبنانية إلى السوق السعودية. كما تعكس الدعم السعودي للمسار الإصلاحي الذي تتبناه السلطات اللبنانية خلال المرحلة الحالية.

ومن المتوقع أن يسهم استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة في تنشيط الحركة التجارية بين البلدين، وفتح فرص جديدة أمام المنتجين والمصدرين اللبنانيين للوصول إلى أحد أكبر الأسواق في المنطقة. 

كما يُنتظر أن ينعكس القرار إيجاباً على عدد من القطاعات الإنتاجية اللبنانية، ولا سيما الزراعية والصناعية والغذائية، التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الخليجية.

ويأتي القرار في وقت تبذل فيه الحكومة اللبنانية جهوداً لإعادة تنشيط الاقتصاد واستعادة ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين، وسط تحديات اقتصادية ومالية مستمرة. ويرى مراقبون أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الرياض وبيروت يمكن أن يشكل عاملاً مهماً في دعم مسار التعافي الاقتصادي اللبناني.

وتؤكد المملكة العربية السعودية باستمرار دعمها لأمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، مع التشديد على أهمية قيام مؤسسات الدولة اللبنانية بدورها الكامل في بسط سيادة القانون وتعزيز الاستقرار. كما يعكس قرار استئناف الصادرات توجه المملكة نحو دعم المبادرات والخطوات التي تسهم في استقرار لبنان وعودته إلى مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.
 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان آل سعود صادرات الجمهورية اللبنانية

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