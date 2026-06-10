خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص عددا من قضاة المملكة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بتسمية 9 من القضاة الذين يشغلون درجة (رئيس محكمة استئناف)، أعضاء في المحكمة العليا؛ في خطوة تعكس العناية الكريمة بتعزيز كفاءة السلطة القضائية ودعم أعمالها بالكفاءات المؤهلة.



ووفق الاعلام السعودي ؛ فقد شمل الأمر الكريم كلا من : عبدالله بن عبدالرحمن التويجري، إبراهيم بن عبدالرحمن الحميضي، إبراهيم بن علي اللحيدان، خالد بن أحمد معافى، محمد بن عبدالله الرشودي، إبراهيم بن عبدالعزيز المفلح، سلمان بن محمد النشوان، عبدالله بن إبراهيم الخضيري، ومحمد بن عبدالله الضفيان.



ومن جانبه ؛ أكد وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن الأمر الكريم يجسد الحرص الدائم على دعم السلطة القضائية بالكفاءات القضائية المؤهلة؛ بما يعزز جودة الأحكام القضائية، ويرسخ المبادئ القضائية، ويدعم تحقيق مستهدفات المنظومة العدلية في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الموثوقية، وترسيخ العدالة الناجزة وفق أعلى المعايير المؤسسية.