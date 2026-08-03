انطلاق قافلة "زاد العزة" الـ248 إلى غزة محمّلة بأكثر من 3300 طن من المساعدات

أفاد عبد المنعم إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من المركز اللوجستي بمدينة العريش، بأن الهلال الأحمر المصري دفع بالقافلة رقم 248 من سلسلة "زاد العزة" إلى معبر كرم أبو سالم، محمّلة بمساعدات إنسانية وإغاثية لدعم سكان قطاع غزة وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح المراسل أن القافلة تضم أكثر من 3300 طن من المساعدات، تشمل سلالًا غذائية، وكميات من الدقيق، وأدوية، ومستلزمات طبية، إلى جانب مواد بترولية مخصصة لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية التي تواصل تقديم خدماتها داخل القطاع.

وأضاف أن مصر تواصل تجهيز وإرسال القوافل الإغاثية من مراكزها اللوجستية في مدينة العريش، رغم استمرار العراقيل التي تعوق دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، مؤكدًا استمرار الجهود الإنسانية بالتوازي مع استقبال دفعات من الجرحى والمرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.