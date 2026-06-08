مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد الإقبال على تناول البطيخ باعتباره أحد أكثر الفواكه المنعشة والغنية بالماء. ولا يقتصر دور البطيخ على ترطيب الجسم فقط، بل تشير العديد من الدراسات والتوصيات الغذائية إلى أنه يحتوي على عناصر غذائية مهمة قد تساعد في دعم الصحة العامة عند تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يوميًا في الصيف؟

وفي السطور التالية نستعرض أبرز ما قد يحدث للجسم عند تناول البطيخ يوميًا خلال فصل الصيف، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

تعزيز ترطيب الجسم

يحتوي البطيخ على نسبة مرتفعة من الماء تصل إلى أكثر من 90% من مكوناته، لذلك يساعد على تعويض السوائل التي يفقدها الجسم بسبب التعرق في الأجواء الحارة.

ويعد الحفاظ على الترطيب أمرًا مهمًا لدعم وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك تنظيم درجة الحرارة وتحسين الدورة الدموية والمساعدة على نقل العناصر الغذائية إلى الخلايا.

دعم صحة القلب

يحتوي البطيخ على مركبات نباتية مفيدة أبرزها الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تمنح البطيخ لونه الأحمر المميز.

وتشير أبحاث غذائية إلى أن الليكوبين قد يساهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية من خلال المساعدة في تقليل تأثير الإجهاد التأكسدي الذي قد يؤثر على صحة الشرايين مع مرور الوقت.

كما يحتوي البطيخ على البوتاسيوم الذي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن السوائل والمساعدة في تنظيم ضغط الدم.

تحسين صحة البشرة

يساعد محتوى البطيخ من فيتامين سي على دعم إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن الحفاظ على مرونة الجلد ونضارته.

كما أن الماء الموجود بكميات كبيرة في البطيخ يساهم في ترطيب البشرة من الداخل، وهو ما قد يساعد في تقليل الجفاف المرتبط بالتعرض المستمر لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

المساعدة على الهضم

يساهم الماء الموجود في البطيخ في دعم حركة الجهاز الهضمي بشكل طبيعي، كما أن احتواءه على كمية من الألياف الغذائية يساعد في تعزيز انتظام عملية الإخراج وتقليل احتمالات الإصابة بالإمساك لدى بعض الأشخاص.

ولهذا يُعد البطيخ من الفواكه الخفيفة التي يفضلها الكثيرون خلال أشهر الصيف.

دعم صحة العضلات

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يوميًا في الصيف؟

يحتوي البطيخ على الحمض الأميني سيترولين، وهو مركب يشارك في العديد من العمليات الحيوية داخل الجسم.

وتشير بعض الدراسات إلى أن السيترولين قد يساعد في تحسين تدفق الدم إلى العضلات وتقليل الشعور بالإجهاد العضلي بعد ممارسة الأنشطة البدنية، وهو ما يجعل البطيخ خيارًا مناسبًا بعد المجهود البدني في الأجواء الحارة.

مصدر منخفض السعرات الحرارية

يتميز البطيخ بانخفاض محتواه من السعرات الحرارية مقارنة بالعديد من الأطعمة الخفيفة الأخرى.

لذلك يمكن أن يكون خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يسعون إلى التحكم في الوزن، خاصة عند استخدامه كبديل للحلويات أو الوجبات الخفيفة عالية السعرات.

دعم الجهاز المناعي

يحتوي البطيخ على مجموعة من الفيتامينات المهمة، من بينها فيتامين سي وفيتامين أ، وهما عنصران يلعبان دورًا مهمًا في دعم وظائف الجهاز المناعي والحفاظ على صحة الخلايا والأنسجة المختلفة.

هل توجد أضرار لتناول البطيخ يوميًا؟

رغم فوائده العديدة، فإن الإفراط في تناول البطيخ قد لا يكون مناسبًا للجميع.

فالأشخاص المصابون بمرض السكري أو الذين يعانون من اضطرابات في مستويات السكر بالدم ينبغي عليهم تناوله باعتدال وضمن الكميات التي يوصي بها الطبيب أو أخصائي التغذية.

كما أن تناول كميات كبيرة جدًا من البطيخ قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى الشعور بالانتفاخ أو اضطرابات بسيطة في الجهاز الهضمي.