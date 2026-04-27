محافظ المنوفية يلتقى برلمانيين لبحث مطالب المواطنين ودعم خطط التنمية بالمحافظة

التقى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمكتبه بالديوان العام، وذلك في إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

يأتي هذا في إطار سلسلة لقاءات محافظ المنوفية الدورية بنواب البرلمان لمناقشة وبحث مطالب واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات والعمل علي وضع الحلول المناسبة لها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

انطلاقا من دورهم الرائد والحيوي كشريك أساسي في إحداث نقلة نوعية وتحقيق تنمية مستدامة بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين بربوع المحافظة.