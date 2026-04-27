محافظ المنوفية لصدى البلد: توصيل الصرف الصحي ورصف الطرق أولوية في ملف المحافظة

قال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، إن من أولويات الفترة المقبلة توصيل الصرف الصحي لجميع القرى في محافظة المنوفية وهو الملف الأول على قائمة أولوياته خلال الفترة المقبلة.

وأكد في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن رصف الطرق أيضا يأتي في مقدمة أولوياته لأبناء المحافظة حتي يشعر المواطنون بالرضا وتكون كافة الطرق مؤهلة ومناسبة للجميع.

وأوضح محافظ المنوفية أن الفترة القادمة ستشهد تقدما في عدد من المراكز ومنها مركز بركة السبع الذي سيشهد افتتاح المبني الجديد الذي تعطل لسنوات في مستشفي بركة السبع حيث تم إقامته بالجهود الذاتية لابناء المدينة والمشاركة المجتمعية بتكلفة تتجاوز 60 مليون جنيه وسيكون هناك طفرة طبية في المستشفي لأنها من المستشفيات الهامة علي الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية.

وأضاف، الغريب، أنه يسعي لإقامة مبني خاص للتأمين الصحي في بركة السبع وأيضا عمل كوبري أو نفق لحل مشكلة مزلقان بركة السبع الذي يربك المدينة بأكملها.

وأكد محافظ المنوفية أن الهدف الأول هو المواطن وتحسين الخدمات المقدمة له صحيا واجتماعيا وأن توفر له كل سبل المعيشة.

وأكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أن المرحلة الحالية لن تشهد تأجيلًا أو بطئًا في الأداء، بل تعتمد على التحرك السريع والعمل الميداني لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

وأوضح محافظ المنوفية أنه لا مكان للمشروعات المتوقفة ولا وقت لإهدار الفرص والعمل مستمر بوتيرة متسارعة وما كان مؤجلًا لسنوات، أصبح اليوم على طريق التنفيذ.