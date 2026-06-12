سحر عتمان تكشف لصدى البلد حقيقة الجدل المثار حول أسعار البيض

علقت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب على الجدل المثار بشأن تصريحاتها المتعلقة بأسعار البيض، مؤكدة أن حديثها لم يكن يستهدف المطالبة برفع الأسعار على المواطنين، وإنما تناول التحديات التي تواجه قطاع الإنتاج الداجني في ظل وجود فائض كبير في المعروض.

وأوضحت" عتمان" في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن السوق يشهد وفرة في إنتاج البيض، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأسعار بصورة تسببت في خسائر لعدد من صغار ومتوسطي المربين، مشيرة إلى أن استمرار هذه الخسائر قد يؤثر على استدامة النشاط ويهدد بخروج بعض المنتجين من السوق.

وأكدت عضو البرلمان أن الهدف من تصريحاتها كان تسليط الضوء على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرار المنتجين والمربين، بما يحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع الأساسية بأسعار عادلة للجميع.

دعم قطاع الثروة الداجنة

وشددت عتمان على أهمية دعم قطاع الثروة الداجنة باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، لافتة إلى أن معالجة التحديات الحالية تتطلب حلولًا تضمن الحفاظ على المنتج والمستهلك في الوقت نفسه.