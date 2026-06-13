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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي لصدى البلد: ارتفاع الأسعار لا يقتصر على مصر بل تعاني منها دول العالم

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي سؤال صدي البلد بشأن هل استمرار زيادة الاحتياطي النقدي يرد علي شائعة عدم قدرة مصر سداد مستحقاتها؟.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على الصمود والتماسك في مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها العالم.

وأوضح رئيس الوزراء أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مسار الاصلاح الاقتصادي لم تكن مجرد أرقام أو مؤشرات على الورق، بل تجسدت في قدرة الدولة على مواجهة أزمات دولية وإقليمية حادة. وأشار مدبولي إلى أن العديد من التقارير الدولية، مع اندلاع الصراعات والتوترات الإقليمية الأخيرة، كانت تراهن على عدم قدرة مصر على الصمود وتوقع تأثرها بشكل بالغ، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك بفضل تماسك القطاعات الإنتاجية.


و أقر رئيس الوزراء بوجود موجات تضخمية وارتفاع في الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على مصر بل تعاني منها دول العالم أجمع.

وأكد أن الدولة نجحت في توفير كافة السلع الأساسية والمستلزمات بمختلف الأسواق، لافتًا إلى أن المصانع والمنشآت الإنتاجية تعمل حاليًا بأقصى طاقتها وكفاءتها الاستيعابية لتلبية احتياجات المواطنين.


وسلط الدكتور مصطفى مدبولي الضوء على الجولات الميدانية الأخيرة التي شملت محافظتي الإسكندرية ومدينة السادس من أكتوبر، مستشهدًا بزيارته لمصانع شركات عالمية كبرى مثل "كوكاكولا" و"نيسان" لصناعة السيارات. ونقل رئيس الوزراء عن الرؤساء الإقليميين لهذه الشركات تأكيدهم على ثقتهم الكاملة في السوق المصرية، نظرًا لما تتمتع به البلاد من استقرار سياسي وأمني ونظام اقتصادي مرن.

وتابع مدبولي أن ثقة الشركات العالمية دفعتها لاتخاذ قرارات بالتوسع وفتح منشآت جديدة في مصر، بل وقام بعضها بنقل خطوط إنتاجه من دول أخرى إلى السوق المصرية.

وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي اصبح يتحقق من قطاعات حقيقية ومستدامة تشمل  الصناعة والإنتاج المحلي و قطاع السياحة نمو الصادرات المصرية.

وأكد أن الحكومة حريصة على التطوير المستمر لآليات عملها لضمان استمرار هذا النمو، ومعربًا عن تفاؤله بأن الفترة القادمة ستشهد تحسنًا تدريجيًا ومستمرًا في كافة المؤشرات الاقتصادية.

الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء رئيس مجلس الوزراء مصر مدبولي

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