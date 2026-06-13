أريج: أعمل على تطوير موهبتي باستمرار وذكرى أكثر من أثر في مشواري

أعربت المطربة السعودية الصاعدة أريج عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في حفلات موسم الصيف ضمن فعاليات "جدة غير"، مؤكدة أن الوقوف على المسرح إلى جانب الفنانة مي فاروق يمثل محطة مهمة في مشوارها الفني ودافعًا قويًا للاستمرار في تطوير موهبتها وتقديم الأفضل للجمهور.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم على هامش الحفل، تحدثت أريج عن تأثير الإشادة التي تلقتها من المستشار تركي آل الشيخ، مشيرة إلى أن مثل هذا الدعم يمنحها حافزًا كبيرًا لمواصلة العمل والاجتهاد والارتقاء بمستواها الفني.

وأكدت أريج أنها تسعى دائمًا إلى تطوير أدواتها الفنية وصقل موهبتها من خلال التدريب المستمر والاستماع إلى كبار نجوم الغناء العربي، لافتة إلى أنها تأثرت بعدد كبير من الفنانين الذين تركوا بصمات واضحة في عالم الطرب.

وأوضحت أن الفنانة الراحلة ذكرى تعد من أكثر الأصوات التي أثرت فيها فنيًا، لما كانت تمتلكه من إحساس مميز وقدرة استثنائية على تقديم الأغاني بمشاعر صادقة وأداء قوي، مؤكدة أنها لا تزال تستمع إلى أعمالها وتتعلم من تجربتها الفنية حتى اليوم.

وأضافت أريج أن الأغنية الخليجية تحتل مكانة خاصة في قلبها، وأنها تحرص على تقديم هذا اللون الغنائي الذي تعشقه وتشعر بأنه يعبر عن جزء مهم من هويتها الفنية، إلى جانب اهتمامها بمختلف أشكال الطرب العربي.

وشهد حفل "جدة غير" تألق أريج على المسرح، حيث نجحت في لفت الأنظار بأدائها المميز وحضورها اللافت، وقدمت باقة متنوعة من الأغاني التي تنتمي إلى مدارس موسيقية مختلفة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما قدمت خلال الأمسية مختارات من أعمال عدد من كبار الملحنين والمبدعين في الوطن العربي، من بينهم صلاح الشرنوبي وبليغ حمدي ومحمد الموجي وطلال مداح، وهو ما أبرز قدراتها الصوتية وتنوع اختياراتها الفنية.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أشاد بموهبة أريج عبر صفحته الرسمية، متوقعًا لها مستقبلًا واعدًا، مؤكدًا أنها تمتلك المقومات التي تجعلها من أبرز الأصوات العربية خلال السنوات المقبلة.

وتواصل أريج خطواتها بثبات نحو ترسيخ مكانتها على الساحة الغنائية، مستفيدة من موهبتها وحبها للطرب الأصيل، إلى جانب حرصها الدائم على التطور وتقديم أعمال تترك بصمة لدى الجمهور العربي.