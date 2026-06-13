إدعاءات إخوانية| مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب نزلاء بمركز للإصلاح عن الطعام

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الزعم بإعتزام عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل الإضراب عن الطعام نتيجة تعرضهم لإنتهاكات.

وأكد المصدر أن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة ولا يوجد إضرابات داخل أياً من مراكز الإصلاح والتأهيل ، و الإدعاءات الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية تأتى فى إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة تجاه السياسة العقابية الحديثة بما يدلل على حالة إفلاسها.

وأضاف أنه جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى هذه الإدعاءات.





