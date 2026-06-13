حزب الله: استهدفنا قوات إسرائيلية في محيط ميس الجبل برشقة صاروخية

أعلن حزب الله تنفيذ هجوم صاروخي استهدف قوات إسرائيلية في محيط بلدة ميس الجبل الحدودية جنوبي لبنان، في أحدث تطور ميداني ضمن المواجهات المستمرة على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والتي تشهد تصعيداً متقطعاً منذ أشهر وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.

وقال الحزب، في بيان رسمي، إنه أطلق رشقة صاروخية باتجاه قوات إسرائيلية متمركزة في منطقة جديدة ميس الجبل، مشيراً إلى أن العملية جاءت في إطار الرد على التحركات العسكرية الإسرائيلية في القطاع الحدودي. ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية بشأن حجم القوة المستهدفة أو طبيعة الخسائر التي قد تكون نجمت عن الهجوم.

في المقابل، لم يصدر في الساعات الأولى من الإعلان أي تأكيد رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن نتائج العملية أو حجم الأضرار المحتملة. وعادة ما تشهد مثل هذه الأحداث روايات متباينة من الأطراف المتنازعة، الأمر الذي يجعل التحقق المستقل من تفاصيلها أمراً ضرورياً قبل تأكيد نتائجها النهائية.

وتعد بلدة ميس الجبل من أبرز المناطق الحدودية في جنوب لبنان، حيث تقع على تماس مباشر مع الحدود الدولية وتشهد بين الحين والآخر توترات أمنية وعسكرية نتيجة تبادل القصف وإطلاق النار بين الجانبين. وقد تحولت المنطقة خلال الفترات الأخيرة إلى إحدى النقاط الساخنة في المواجهة الدائرة بين حزب الله وإسرائيل.

ويأتي الإعلان عن العملية في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع قد تمتد آثارها إلى دول ومناطق أخرى في الشرق الأوسط. كما تتزامن التطورات الميدانية مع تحركات سياسية مكثفة تهدف إلى تثبيت التهدئة وإعادة الاستقرار إلى المناطق الحدودية.

ومنذ اندلاع التوترات الأخيرة، شهد الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل سلسلة من العمليات العسكرية المتبادلة، شملت قصفاً مدفعياً وغارات جوية وهجمات صاروخية، ما أسفر عن سقوط ضحايا وأضرار مادية في عدد من المناطق الحدودية على الجانبين.

وفي ظل استمرار التطورات الميدانية، تتابع الجهات الدولية والإقليمية الوضع عن كثب، وسط دعوات متكررة لضبط النفس وتجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد. كما تتواصل الاتصالات السياسية والدبلوماسية بهدف منع تدهور الأوضاع والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية.