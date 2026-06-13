رويترز: مسئول أمريكي يكشف تفاصيل لقاءات ترامب بقادة الشرق الأوسط.. ونتنياهو خارج القائمة

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من قادة الشرق الأوسط على هامش اجتماعات مجموعة السبع، دون أن تشمل هذه اللقاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وأوضح المسؤول أن الإدارة الأمريكية تعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، واصفًا إياه بأنه "اتفاق قوي"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستشارك في جهود تأمين الملاحة وإزالة المخاطر في حال إعادة فتح مضيق هرمز.



وأضاف أن ترامب سيلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماعات العمل لقادة مجموعة السبع، كما سيتناول العشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي يوم الأربعاء.



وأشار المسؤول إلى أن ترامب سيعقد، على هامش القمة، لقاءات مع قادة الإمارات وقطر وعدد من قادة دول الشرق الأوسط، إلى جانب اجتماعات ثنائية مع قادة فرنسا ومصر والهند.



وأكد المسؤول الأمريكي أن نتنياهو لن يشارك في اجتماعات ترامب المرتقبة مع قادة الشرق الأوسط.