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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يصدر تعليماته بتخفيف العقوبات عن إيران في هذه الحالة

ترامب
ترامب
محمود نوفل

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليماته بتخفيف العقوبات عن إيران إذا التزمت بالاتفاق.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول أمريكي رفيع لصحيفة تايمز أوف إسرائيل . 

وبحسب الصحيفة ذاتها ؛ فقد أعرب المسؤول الأمريكي عن سعادته  بالتزام إيران بعدم صنع سلاح نووي ولكن علينا التحقق من ذلك.

ومنذ قليل ؛ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصفقة مع إيران رائعة وحان الوقت لإنهاء الحرب ، متوقعا إبرام صفقة مع إيران خلال أيام.

جاء ذلك في تصريحات لمسؤول أمريكي لموقع أكسيوس.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن نتنياهو بات مدركا  أنه لا يستطيع منع ترامب من إبرام اتفاق مع إيران ، مؤكدا أن منشور ترامب يوم الخميس الذي أعلن فيه التوصل إلى اتفاق مع إيران فاجأ رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن نتنياهو أبلغ ترامب أنه يثق به لضمان معالجة الهواجس المشتركة بشأن ملف إيران النووي.

كما نقلت "أكسيوس" عن مصدر القول : نتنياهو وجد نفسه خارج كواليس التفاوض ولجأ إلى الاتصال بحلفاء في واشنطن لجمع المعلومات .وأن البيت الأبيض واثق من أن الإسرائيليين سيوافقون في نهاية المطاف على وقف إطلاق النار.

كما شدد المصدر على أنه إذا أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل واستمرت إيران في تسليحه فسيكون ذلك مخالفا للاتفاق.

وختم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن ترامب منع نتنياهو في اللحظة الأخيرة من شن ضربات كبيرة على البنى التحتية ومنشآت الطاقة بإيران ، مضيفا :البعض في واشنطن يعتقد أن نتنياهو قد يلعب دورا مفسدا حتى لو تم إبرام الاتفاق.

ترامب إيران العقوبات ضد إيران نتنياهو حزب الله

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