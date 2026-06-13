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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعلن مقتل زعيم عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية في عملية عسكرية

القوات الأمريكية في فنزويلا
القوات الأمريكية في فنزويلا
واشنطن أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجيش الأمريكي نجح في القضاء على زعيم عصابة السجون الفنزويلية"ترين دي أراجوا" الفنزويلية في ضربة عسكرية "سريعة وقاتلة".

وكتب ترامب على منصة (تروث سوشيال) أن القوات الأمريكية قتلت هيكتور جيريرو الملقب بـ "إل نينيو"، زعيم عصابة "ترين دي أراجوا"، في هجوم "تم تنسيقه بشكل وثيق مع أصدقائنا في فنزويلا، الذين نتعاون معهم بشكل جيد للغاية".

ولم يحدد ترامب المكان الذي وقعت فيه الضربة، لكنه نشر مقطع فيديو يُظهر قذيفة تفجر مبنى.

وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، "تؤكد هذه العملية التزام الولايات المتحدة وفنزويلا المشترك بمحاربة الإرهابيين المتورطين في تجارة المخدرات وحرمانهم من أي ملاذ آمن في نصف الكرة الغربي".

ووفقا لصحيفة (واشنطن بوست)، فإن قوات قيادة العمليات الخاصة المشتركة نفذت الضربة بصاروخ، كما تعاونت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) مع القوات الفنزويلية على الأرض خلال العملية.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية إن (سي آي إيه) قدمت المعلومات الاستخباراتية التي أدت إلى شن الغارة.

وأعلنت حكومة الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز، في بيان الليلة الماضية، أنه تم تفكيك هياكل إجرامية منظمة في "عملية مشتركة بين الأجهزة الأمنية الفنزويلية والأمريكية" في ولاية بوليفار الجنوبية الشرقية، التي تُعد مركز منطقة تعدين الذهب في البلاد.

وأضاف البيان أن العملية اعتمدت على "دعم تقني متخصص" وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين.

ويُعد هذا الهجوم خطوة مهمة في إطار التعاون العسكري بين إدارة ترامب وخصمها السابق، فنزويلا، وهي الحكومة التي اتهمتها في السابق بتوفير ملاذ لأعضاء عصابة"ترين دي أراجوا".

القوات الأمريكية في فنزويلا زعيم عصابة السجون الفنزويلية الرئيسة الفنزويلية

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