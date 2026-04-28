إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة طليقته أمام مدرسة بالمنوفية للمفتي

قضت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية باعدام المتهم بقتل طليقته امام مدرسة الزيتون بمدينة السادات.

وقضت محكمة الجنايات بإحالة أوراق المتهم بقتل زوجته للمفتي أمام مدرسة الزيتون بالسادات أثناء خروجها مع نجلها من المدرسة تمهيدا لاعدامه.

جاء ذلك عقب اعتراف المتهم بقتل طليقته بسكين أمام مدرسة أثناء اصطحابها طفلها من المدرسة حيث أقدم علي ارتكاب جريمته بسبب رفض طليقته رؤية أطفاله.

واختبئ المتهم وراء شجرة أمام مدرسة بحي الزيتون بمدينة السادات وانهال علي طليقته بسكين أمام نجله الصغير مما ادي الي وفاتها في الحال.

وأكد والد المجني عليها، أن نجلته تبلغ من العمر 26 عاما ولديها طفلين وطلقت من زوجها بسبب سوء معاملته لها وانتقلت للعيش في مدينة السادات للعمل والانفاق علي أطفالها.

وأكد الأب، أن طليقها كان دائم التهديد لها وآخرها من 20 يوما بعد أن خطف طليقها ابنها الأكبر.

وأوضح أنه فوجئ باتصال بأن نجلته قتلها طليقها أمام ابنها وأثناء أصطحابها ابنها من المدرسة، مؤكدا أنه كان دائم التهديد لها بسبب النفقة.

وتابع شقيق المجني عليها، أنه كانت دائما تؤكد أن طليقها يهددها ولكنه لن يفعل شيئًا، مطالبا بضرورة إعدام المتهم والحصول علي حق شقيقته التي راحت غدرا.