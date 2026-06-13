اعترافات صادمة من كانسيلو عن لحظة وفاة والدته وندبة لا تُمحى من حادث السرقة في مانشستر

في اعترافات مؤثرة وصادمة، كشف البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب نادي برشلونة، عن تفاصيل من أصعب وأقسى اللحظات في حياته الشخصية، والتي شملت وفاة والدته في حادث سير مأساوي، إضافة إلى حادثة سرقة عنيفة تعرّض لها خلال فترة تواجده في مانشستر، ولا تزال آثارها واضحة عليه حتى اليوم.

مأساة وفاة الأم ومحاولة إنقاذ مستحيلة

وخلال حديث مطول عبر برنامج "ألتا ديفينساو" على إذاعة "SIC" البرتغالية، روى كانسيلو تفاصيل اللحظات الأولى لوفاة والدته في حادث سير مروع، مؤكدًا أنه حاول التدخل لإنقاذها في مشهد وصفه بأنه لا يُنسى.

وقال اللاعب وهو يستعيد ذكرياته بصعوبة: "كانت لحظة غيّرت حياتي إلى الأبد، أتذكر صرخة والدتي الأخيرة، وأتذكر أخي الذي كان طفلًا صغيرًا يبكي بعمر ثماني سنوات".

وأضاف: "حاولت رفع السيارة لإخراج والدتي، لكنني لم أستطع، كان الأمر مستحيلًا، كنا في مكان مظلم وعلى حافة الهاوية، وبذلت كل قوتي دون جدوى".

حادثة سرقة عنيفة في مانشستر

ولم تتوقف اعترافات كانسيلو عند هذه المأساة، إذ استعاد أيضًا حادثة السرقة العنيفة التي تعرض لها عام 2021 أثناء لعبه في صفوف مانشستر سيتي، والتي تركت أثرًا جسديًا ونفسيًا عميقًا لديه.

وأوضح: "أحد اللصوص أدار ظهره لي فاستغليت الفرصة وضربته، لكنني تعرضت لاحقًا لضربة بقضيب حديدي على رأسي، فقدت الوعي واستيقظت والسكين موجهة إلى رقبتي".

ندبة باقية حتى اليوم

وأكد اللاعب أن تلك الواقعة تركت علامة دائمة على رأسه، حيث قال: "هذه الندبة ما زالت موجودة حتى اليوم، احتجت إلى 8 غرز، وما زلت أتذكر كل تفاصيل تلك اللحظات الصعبة".