مجانية وتلتزم بالأخلاق العامة .. ضوابط لحفلات التخرج في جامعة المنوفية

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية على الالتزام بتطبيق القواعد العامة المنظمة لحفلات التخرج بالكليات، بما يضمن خروجها بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة الجامعة وتقاليدها الأكاديمية العريقة.

وشدد القاصد، على توحيد الضوابط الخاصة بتنظيم الحفلات، والالتزام بالإطار الرسمي في المراسم، بما في ذلك اختيار أماكن مناسبة داخل الحرم الجامعى، وتنظيم فقرات الحفل بشكل منضبط، والحفاظ على الهوية الجامعية في كافة التفاصيل.

كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالأخلاق العامة خلال تنظيم حفلات التخرج، وأن تكون مجانية وعدم تكليف الطلاب أى أعباء، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للطلاب وأسرهم، بما يحقق التوازن بين الاحتفال بهذه المناسبة المهمة والحفاظ على الانضباط والظهور الحضاري المشرف لجامعة المنوفية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الجامعة، بحضور رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات أعضاء المجلس.