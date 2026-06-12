كأس العالم 2026| حادث إطلاق نار يثير مخاوف أمنية ويخلف قتيلا ومصابين بولاية ميزوري

ألقت حادثة إطلاق نار وقعت في ولاية ميزوري الأمريكية بظلالها على الاستعدادات المرتبطة ببطولة كأس العالم 2026، بعدما أسفرت عن مقتل مراهق وإصابة شخصين آخرين، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية، في واقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول التحديات الأمنية التي تواجه المدن الأمريكية الكبرى المستضيفة للأحداث الرياضية العالمية.

وذكرت التقارير أن الحادث وقع في منطقة تقع ضمن النطاق الحضري لمدينة كانساس سيتي، إحدى المدن المقرر أن تستضيف مباريات ضمن نهائيات كأس العالم 2026 التي تنظمها الولايات المتحدة بالشراكة مع كندا والمكسيك. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن قوات الشرطة باشرت تحقيقاتها فور وقوع الحادث لمعرفة ملابساته وتحديد هوية المتورطين فيه.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن موقع إطلاق النار لا يبعد سوى عدة أميال عن المنطقة التي أقام فيها منتخب الأرجنتين خلال إحدى الفعاليات المرتبطة بالبطولة، الأمر الذي زاد من حجم الاهتمام الإعلامي بالقضية، رغم عدم وجود أي مؤشرات على ارتباط الحادث بالمنتخبات المشاركة أو الأنشطة الرسمية للبطولة.

وفي تطور منفصل، شهد محيط أحد الملاعب التي استضافت فعاليات كروية جماهيرية حالة من التوتر الأمني، بعد تجمع عدد من المحتجين خارج المنشأة الرياضية خلال سير إحدى المباريات. ووفق شهود عيان، رفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات وشعارات تعبر عن مواقفهم تجاه قضايا سياسية واجتماعية مختلفة، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتنظيم حركة الحشود ومنع اقترابها من المداخل الرئيسية للملعب.

وأكدت مصادر محلية أن السلطات الأمنية فرضت إجراءات احترازية مشددة في محيط المنشأة الرياضية، بهدف ضمان استمرار الفعاليات الجماهيرية بصورة طبيعية والحفاظ على سلامة المشجعين والزوار. كما دفعت الجهات المختصة بتعزيزات إضافية إلى المنطقة تحسباً لأي تطورات قد تؤثر على الأمن العام.

وتولي الولايات المتحدة أهمية كبيرة للجاهزية الأمنية المرتبطة باستضافة كأس العالم 2026، الذي يعد أكبر نسخة في تاريخ البطولة من حيث عدد المنتخبات والمباريات. وقد أعلنت السلطات الفيدرالية والمحلية في وقت سابق إعداد خطط أمنية متكاملة تشمل حماية الملاعب ومراكز تجمع الجماهير ومقار إقامة المنتخبات المشاركة.

وتستمر السلطات الأمريكية في متابعة التطورات الأمنية ذات الصلة، مع التأكيد على أن سلامة الجماهير والوفود الرياضية ستبقى أولوية رئيسية خلال مراحل الإعداد والتنظيم للبطولة العالمية المقبلة.

