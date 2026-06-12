قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوادي الجديد: استنباط أصناف جديدة من القمح ترفع الانتاجية بنسبة 30%
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أنقذ مصر من حرب أهلية ونفق مظلم بسبب الإخوان
أسعار نيسان صني موديل 2026 في الإمارات
صدمة تهز منتخب البرازيل قبل انطلاق مباريات السليساو في كأس العالم
كأس العالم 2026| حادث إطلاق نار يثير مخاوف أمنية ويخلف قتيلا ومصابين بولاية ميزوري
باكستان: التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران
من كوالالمبور .. مفتي الجمهورية يطرح رؤية شاملة لتمكين الشباب وحمايتهم ضد التطرف والتضليل
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 .. ترقبوها قريباً
عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية
محمد صلاح يبحث عن انجاز تاريخي في مونديال الوداع
مصطفى بكري: مضيق هرمز والأموال المجمدة ووقف التصعيد أخطر ملفات التفاوض بين واشنطن وطهران
روسيا تعتزم تزويد قواتها بـ 20 ألف طائرة مسيرة للنقل خلال العام الجاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تعتزم تقليص مساهمتها العسكرية في عمليات الناتو بأوروبا

الناتو
الناتو
أ ش أ

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة تعتزم خفضا كبيرا في عدد الطائرات والسفن الحربية التي تضعها تحت تصرف حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، في خطوة تعكس تسارع جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص المظلة الأمنية التي وفرتها واشنطن لحلفائها الأوروبيين على مدى نحو ثمانية عقود.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أوروبيين رفيعي المستوى، اطلعا على الخطة وطلبا عدم الكشف عن هويتيهما نظراً لحساسية الموضوع، أن القرار أُبلغ إلى الحلفاء مطلع يونيو الجاري من خلال وثيقة خطية اطلعت الصحيفة على أجزاء منها.

ووفقاً للتقرير، فإن التقليصات المزمع تنفيذها ستحد من قدرة الناتو على تنفيذ ضربات بعيدة المدى وعمليات الاستطلاع والمراقبة، وتشمل خفض عدد مقاتلات "إف-16" و"إف-15 إي" المخصصة للعمليات الأوروبية من نحو 150 طائرة إلى 100 طائرة.

كما تتضمن الخطة تقليص عدد طائرات الاستطلاع البحري من 26 إلى 15 طائرة، وسحب جميع طائرات التزود بالوقود جواً الثماني التي كانت متاحة سابقاً للعمليات في أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة تعتزم أيضاً إعادة تخصيص غواصة قادرة على إطلاق الصواريخ وحاملة طائرات، إلى جانب عدد من السفن الحربية وعشرات الطائرات المرتبطة بمهام الحاملة، فضلاً عن إعادة نشر إحدى مجموعتي القاذفات الاستراتيجية اللتين كانتا مخصصتين للدفاع عن أوروبا.

وأشارت إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) رفضت التعليق على الأرقام الواردة في الوثيقة، مكتفية بالإشارة إلى بيان صادر عن القيادة الأمريكية في أوروبا الأسبوع الماضي تحدث بصورة عامة عن نية واشنطن تقليص التزاماتها العسكرية في القارة.

وذكرت الصحيفة أن هذه التفاصيل، التي كان موقع صحيفة "دي فيلت" الألمانية قد أورد بعضها في وقت سابق، تقدم أوضح صورة حتى الآن لحجم التقليص الذي تعتزم إدارة ترامب إدخاله على التزامها تجاه الحلف الأطلسي.

ويُنظر إلى الناتو، الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية، باعتباره الركيزة الأساسية لأمن أوروبا وردع روسيا، بينما ترى الدول الأوروبية الأعضاء أن المساهمة العسكرية الأمريكية تظل عنصراً محورياً في قدرات الحلف الدفاعية.

وبحسب التقرير، لم يعلن البنتاجون حتى الآن جدولاً زمنياً لتنفيذ الخطة، إلا أن مسئولين أمريكيين أشاروا إلى أن الإجراءات قد تدخل حيز التنفيذ في وقت قريب جداً، وبوتيرة أسرع مما كانت تستعد له الحكومات الأوروبية.

وحذرت الصحيفة من أن أي خفض مفاجئ للقوات والقدرات الأمريكية قد يؤثر على قدرة الناتو على مراقبة تحركات الغواصات الروسية أو تنفيذ ضربات بعيدة المدى باستخدام صواريخ "توماهوك" ضد أهداف داخل الأراضي الروسية، ما قد يفرض تحديات إضافية على القدرات العملياتية للحلف في أوروبا.

صحيفة نيويورك تايمز الولايات المتحدة حلف شمال الأطلسي الناتو أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب

أسعار الذهب.. 405 جنيهات هبوطا في عيار 21 خلال أسبوع

الدكتور لطفي مرعي

بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل

تموين

أسباب وقف بطاقات التموين واستبعاد أصحابها من منظومة الدعم

منتخب مصر

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

حسين عموتة

الكشف عن راتب حسين عموتة مع الأهلي.. وهذه حقيقة حصوله على 220 ألف دولار

أسعار السجائر المحلية والمستوردة

كليوباترا وصلت كام؟.. أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم

سعر الذهب

زاد 180 جنيها.. الذهب يجدد صعوده في أول تعاملات مساء اليوم

ترشيحاتنا

محافظ سوهاج

محافظ سوهاج يتابع تداعيات أحداث مدرسة روافع القصير ويصدر قرارات رادعة لإعادة الانضباط

جهود متنوعة

إزالة حالة تعد على موقع مخصص لسيارات السيرفيس في سلوا بحرى بكوم أمبو

كنيسة الشهيد مارجرجس

محافظ أسوان يزور كنيسة الشهيد مارجرجس بكوم أمبو

بالصور

طريقة عمل الحواوشي المفتوح بالجبنة.. وصفة المطاعم بخطوات سهلة في المنزل

طريقة عمل الحواوشي المفتوح بالجبنة
طريقة عمل الحواوشي المفتوح بالجبنة
طريقة عمل الحواوشي المفتوح بالجبنة

علاقة انخفاض فيتامين C وزيادة خطر الإصابة بالخرف.. دراسة صادمة

ماذا وجد العلماء بين فيتامين c ومرض الخرف؟
ماذا وجد العلماء بين فيتامين c ومرض الخرف؟
ماذا وجد العلماء بين فيتامين c ومرض الخرف؟

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول البيض لمدة شهر؟.. مفاجآت صحية غير متوقعة

تأثير التوقف عن تناول البيض
تأثير التوقف عن تناول البيض
تأثير التوقف عن تناول البيض

أفضل الطرق لزيادة تركيز الطلاب في الامتحانات.. التغذية السليمة في المقدمة

عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات
عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات
عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد