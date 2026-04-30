نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

يعاني كثير من الآباء والأمهات من صعوبة التعامل مع الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، خاصة مع ظهور سلوكيات مثل الاندفاع، ضعف التركيز، وكثرة الحركة.

كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟

ورغم التحديات اليومية التي يفرضها هذا الاضطراب، يؤكد خبراء الصحة النفسية أن اتباع أساليب تربوية صحيحة يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في حياة الطفل والأسرة.

ووفقًا لتقارير نشر في موقع Kids health، فإن فهم طبيعة اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه يساعد الوالدين على التعامل مع الطفل بطريقة داعمة، بدلًا من اعتبار هذه السلوكيات نوعًا من سوء التربية أو العناد.

ويواجه الأطفال المصابون بـ ADHD صعوبات واضحة في الانتباه، وضبط السلوك، وتنظيم المشاعر، وهو ما يظهر من خلال بعض الأعراض، وهي :

ـ التشتت بسهولة

ـ عدم الاستماع جيدًا

ـ صعوبة تنفيذ التعليمات

ـ الحاجة للتذكير المستمر

ـ ضعف التنظيم

ـ تدني الأداء الدراسي

ومن أبرز أعراض فرط الحركة:

ـ الحركة المستمرة وعدم القدرة على الجلوس

ـ اللعب بعنف أو اندفاع

ـ التسرع في إنجاز المهام

ـ ارتكاب أخطاء بسبب العجلة

أعراض الاندفاع:

ـ مقاطعة الآخرين كثيرًا

ـ التحدث دون تفكير

ـ صعوبة انتظار الدور

ـ نوبات غضب وفقدان السيطرة

كيف يساعد الأهل طفلهم المصاب بـ ADHD؟

ويؤكد المختصون أن دور الأسرة جزء أساسي من العلاج، ويمكن أن يساهم في تحسن الأعراض بشكل واضح.

ـ التثقيف حول الحالة:

تعرف على طبيعة اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، والتزم بالخطة العلاجية التي يوصي بها الطبيب.

ـ فهم احتياجات الطفل:

كل طفل يختلف عن الآخر، فبعض الأطفال يحتاجون دعمًا في التركيز، وآخرون يحتاجون تعلم التحكم في الاندفاع.

ـ التركيز على مهارة واحدة كل مرة:

بدلًا من محاولة تغيير كل السلوكيات مرة واحدة، ابدأ بهدف بسيط وشجع أي تقدم.

ـ التعاون مع المدرسة:

التواصل مع المعلمين يساعد على وضع خطة مناسبة لدعم الطفل داخل الفصل وتحسين مستواه الدراسي.

ـ استخدام الانضباط الإيجابي:

ينصح الخبراء بتجنب العقاب القاسي، واستخدام أساليب تربوية تعتمد على التشجيع والوضوح والثبات.

ـ وضع قواعد واضحة:

أخبر الطفل مسبقًا بما هو متوقع منه في المنزل أو عند الخروج.

ـ التحدث مع الطفل عن حالته:

ساعده على فهم أن ADHD ليس خطأه، وأنه قادر على التطور والنجاح.

ـ تخصيص وقت يومي معه:

قضاء وقت ممتع مع الطفل يعزز ثقته بنفسه ويقوي العلاقة الأسرية.

ـ حماية تقديره لذاته:

يعاني كثير من الأطفال المصابين بـ ADHD من الشعور بالفشل، لذلك يحتاجون إلى الدعم المستمر والاحتواء.

هل اضطراب فرط الحركة وراثي؟

وتشير الدراسات إلى أن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه قد ينتقل داخل العائلات، لذلك قد يكتشف بعض الآباء أنهم يعانون من الأعراض نفسها بعد تشخيص أطفالهم.