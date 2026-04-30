وفاة إمام مسجد بالإسماعيلية إثر تعرضه لحادث أثناء ذهابه لعمله

نعت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، قبل قليل، وفاة الشيخ محمد حسونة إمام وخطيب بمديرية الأوقاف بإدارة القصاصين، والذى وفاته المنية جراء تعرضه لحادث تصادم خلال ذهابه لعمله.

وتقدم فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ محمد حسين محمد حسين، إمام وخطيب بإدارة أوقاف الإسماعيلية، والذي وافته المنية إثر حادث أليم بمدينة القصاصين أثناء توجهه لأداء عمله.

وأعرب فضيلة الشيخ عبدالخالق عطيفي، عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب الجلل، مشيدًا بما عُرف عن الفقيد من إخلاص في العمل الدعوي، وحرصه على أداء رسالته في خدمة بيوت الله، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

وتقدم جميع العاملين بمديرية أوقاف الإسماعيلية بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد الكريمة، سائلين الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، هذا، ويجري حاليًا إنهاء إجراءات الدفن بمركز شرطة القصاصين.