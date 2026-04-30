اتحاد الكرة : لا صحة لمخاطبة الفيفا بشأن إلغاء الهبوط .. والخطاب المتداول غير صحيح

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن وجود مخاطبات موجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تتعلق بطلب إلغاء الهبوط في المسابقات المحلية، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق.

وأوضح أن الخطاب المنتشر والمنسوب إلى الاتحاد لا أساس له من الصحة، ولم يصدر عن أي جهة رسمية تابعة لاتحاد الكرة، مشددًا على أن الوثيقة المتداولة مزيفة وتم ترويجها بشكل غير دقيق عبر بعض الصفحات غير الموثوقة.

وأكد أن الاتحاد لم يوجه أي مخاطبات إلى الفيفا تتعلق بملف إلغاء الهبوط، وأن هذا الأمر لم يتم طرحه رسميًا داخل الأجندة الإدارية أو الفنية الخاصة بالمسابقات المحلية.

ودعا الاتحاد إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المستندات غير الرسمية التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن أي قرارات أو مخاطبات رسمية يتم الإعلان عنها عبر القنوات المعتمدة فقط.

واختتم بالتأكيد على أن اتحاد الكرة ملتزم بالشفافية الكاملة في ما يخص القرارات التنظيمية للمسابقات، وأن ما يتم تداوله بشأن إلغاء الهبوط أو مخاطبة الفيفا في هذا الشأن لا يعدو كونه معلومات غير صحيحة جملة وتفصيلًا.