اتحاد الكرة يتجاهل استفسار أوسكار عن تجديد عقده لرئاسة لجنة الحكام

قال الإعلامي خالد الغندور، إن عقد الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، ينتهي بنهاية شهر مايو المقبل، ولا يعرف مصيره حتى الآن.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أوسكار حاول الاستفسار عن مصيره من مسؤولين في اتحاد الكرة، لكن لم يحصل على رد أو بمعنى أدق فيه تجاهل لموقفه انتظارا لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد والذي سينعقد برئاسة هاني أبو ريدة بعد نهاية الموسم الحالي.

وتابع، فيه اتفاق من الأغلبية داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، على عدم تجديد عقد أوسكار، لكن لن يتم إبلاغ الكولومبي بالاستمرار في منصبه أو توجيه الشكر له، قبل عقد اجتماع واتخاذ قرار رسمي.

واختتم، معلومات ترددت عن سفر أوسكار يوم 25 إلى أمريكا استعدادا لكأس العالم، وتعليقا على هذه المعلومات من مصادرنا داخل اتحاد الكرة، وكان الرد :"أوسكار بنهاية آخر مباراة في مجموعة الهبوط يوم 28 مايو المقبل، ليس لنا علاقة بتحركاته، وإذا قرر المجلس تجديد عقده أو رحيله سنعلن ذلك رسمياً".