إبراهيم نور الدين مهاجماً أوسكار رويز : الاعتراف بالخطأ أول طريق الإصلاح

يرى إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق، أن خطأ مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا أخذ اكبر من حجمه الطبيعي

وقال نور الدين في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: خطأ مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا أخذ اكبر من حجمه، والجميع استفاد من الاخطاء التحكيمية، والاعتراف بالخطأ شى جميل

واضاف: تصريحات رويز استفزتني بشأن ركلة جزاء الاهلي ، رلابد ان يكون هناك لوائح وقوانين واضحة في كرة القدم المصرية

وتابع: صراع الاهلي واتحاد الكرة استعراض عضلات بدون لوائح وقوانين تجربة الخبراء الأجانب للجنة التحكيم اثبتت فشلها والأمثل للجنة الحكام هو الاستقلالية

واختتم: ومقترح انضمام لجنة الحكام لرابطة الأندية غير صحيحة واحمد مجاهد لم يتدخل في تعينات الحكام من قريب او بعيد