أبو ريدة: لم نرتكب أي أخطاء في أزمة سيراميكا كليوباترا والأهلي

شدد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على أنه لم يرتكب أي أخطاء في الأزمة المثارة المتعلقة بمباراة سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن جميع قرارات الاتحاد تتم وفق اللوائح المنظمة.

وقال أبو ريدة، في تصريحات لبرنامج «اللعيب» الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن الاتحاد طلب من النادي الأهلي ترشيح أسماء لحضور جلسة الاستماع الخاصة بالأزمة، إلا أن رد النادي جاء بأن الأمر سيتم لاحقًا.



وأضاف أنه أبلغ مسؤولي الأهلي بأن أي شخص وارد اسمه في “اسكور شيت” المباراة يحق له حضور الجلسة، مشيرًا إلى حرص الاتحاد على مشاركة جميع الأطراف المعنية في جلسات الاستماع بشكل منظم وواضح.

وأكد أن الاتحاد يتعامل على مسافة واحدة من جميع الأندية دون استثناء، ولم يتلق أي اتصالات من النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة بخصوص الأزمة.

واختتم بالتأكيد على أن ما تردد بشأن عقد اجتماع طارئ بسبب الأزمة غير صحيح، موضحًا أن الاجتماعات الدورية للاتحاد تُعقد بشكل منتظم في موعدها المحدد في بداية كل شهر.