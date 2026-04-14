فتحي سند: الجبلاية أرسل كرة ضربة جزاء الأهلي لحكام أجانب وأقروا بعدم صحتها

علا محمد

كشف الإعلامي والناقد الرياضي فتحي سند ، تصريحات هاني أبو ريدة ، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال سند: هاني أبو ريدة قال: أرسلنا كرة ضربة جزاء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ، لحكام دوليين بالخارج وأبلغونا بأنها لا تستحق أن تحتسب ركلة جزاء.

وأضاف : رئيس الاتحاد، شدد على قوة العلاقة مع النادي الأهلي، مؤكدًا الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى عدم تلقيه أي اتصالات من مسؤولي الأهلي لحل الأزمة، رغم الأعراف المتبعة في مثل هذه المواقف.

وتابع : أبو ريدة أعرب عن استيائه من تداعيات الأزمة، مؤكدًا أن صورة الكرة المصرية تأثرت خارجيًا، خاصة في ظل اختيار أربعة حكام مصريين للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم، وهو ما يتطلب الحفاظ على صورة جيدة للمنظومة التحكيمية.

وفيما يتعلق بمصير أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، أوضح أنه مستمر في منصبه حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا عدم ممانعة الاتحاد في الاستعانة بحكام أجانب وفق الضوابط والمواعيد القانونية.

وبشأن ما تردد عن إحالة سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلي، إلى لجنة الانضباط، نفى أبو ريدة صدور أي قرار في هذا الشأن حتى الآن، مشيرًا إلى انتظار تقرير الحكم محمود وفا.

الإعلامي والناقد الرياضي فتحي سند هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأهلي الحكم محمود وفا

