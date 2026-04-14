شوبير: الأهلي يدافع عن حقوقه.. وتصريحات أوسكار رويز ساهمت في زيادة تعقيد الأزمة

تحدث أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم عن حالة الارتباك التي شهدتها علاقة النادي الأهلي مع اتحاد الكرة في الفترة الأخيرة.



وأوضح شوبير أن تصريحات الخبير التحكيمي أوسكار رويز ساهمت في زيادة تعقيد الأزمة، كما أكد أن الأهلي يتحرك بشكل طبيعي للدفاع عن حقوقه، خاصة في ظل تزايد الشكاوى التحكيمية التي لم تقتصر عليه فقط، بل شملت أندية مثل الإسماعيلي وبيراميدز وسموحة.



وعلى صعيد الفريق، أشاد شوبير بثبات مستوى المهدي سليمان، مشيرًا إلى وجود تفاوت في أداء اللاعبين الأجانب؛ حيث يحتاج “بانزا” إلى مزيد من الالتزام الاحترافي، في حين يواصل الجهاز الطبي جهوده المكثفة لتجهيز “بيزيرا” للحاق بالمواجهة الأفريقية المرتقبة أمام شباب بلوزداد.