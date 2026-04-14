ضربات مؤثرة للأهلي قبل قمة بيراميدز.. غيابات بالجملة في صراع دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم 27 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق المنافسة على اللقب.

غيابات مؤثرة تضرب الأهلي

يدخل الأهلي المواجهة المرتقبة وسط غيابات بارزة، حيث يفتقد خدمات حسين الشحات بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، إلى جانب غياب محمد الشناوي، بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات بقرار من اتحاد الكرة.

كما يغيب عن صفوف الفريق الظهير الأيمن كريم فؤاد، نتيجة إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ما يمثل ضربة قوية للفريق قبل المواجهة المرتقبة.

صراع متكافئ في جدول الترتيب

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 22 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط وعدد المباريات، ما يزيد من أهمية المباراة في تحديد ملامح المنافسة خلال المرحلة الحاسمة من البطولة.

وتُعد المواجهة واحدة من أبرز مباريات مرحلة التتويج، في ظل تقارب المستوى والطموحات بين الفريقين في حسم لقب الدوري هذا الموسم.