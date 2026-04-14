اجتماع مرتقب في الأهلي لبحث أزمة التحكيم وغرفة الفار وتحديد خطوات التصعيد

كشف الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر، أن هناك اجتماع مهم يتم التحضير له في النادي الأهلي غدًا، مؤكدًا أن الفريق الأول حصل على راحة من التدريبات 4 أيام بناء على تعليمات المدير الفني.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أزمة بين مسئولي الكرة في النادي الأهلي واتحاد الكرة.



ولفت إلى أن الكابتن سيد عبد الحفيظ كان يريد سماع ما دار بين حكم الفيديو وحكم الساحة، ولكن الواقعة لم تحدث من قبل في تاريخ الكرة المصرية وبالتالي اتحاد الكرة كان يريد أن الحضور من الجهاز الفني والإداري للأهلي.



واستطرد أن وفد النادي الأهلي حضر إلى الجبلاية ودخل ولم يستغرق وقت وسيد عبد الحفيظ قال إن مجلس الإدارة يعرف يجيب حقوق النادي.



ولفت إلى أن رئيس لجنة الحكام قال إنه لم يتقدم أحد لاستقدام حكام أجانب لمباراة القمة خلال الموسم الحالي وأشيع أن هناك خطأ في ترجمة التصريحات.



وتوقع أن يصدر النادي الأهلي بيانًا لطمأنة جماهيره وإطلاعهم على تفاصيل الأزمة والمطالبة بإقالة لجنة الحكام ومطالبة اللجنة الأولمبية باتحاد الكرة إتاحة سماع ما دار في غرفة الفار للوفد الذي يرسله الأهلي والمطالبة بأن تكون لجنة الحكام تابعة لرابطة الأندية بدلا من اتحاد الكرة.

