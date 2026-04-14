شوبير يفجرها: لا إعادة لمباراة الأهلي وسيراميكا

أثار أحمد شوبير جدلًا واسعًا بتصريحاته الأخيرة، حول أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، منتقدًا ما وصفه بـ"التعنت" من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد شوبير ، أن ما يتردد بشأن إعادة المباراة لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن اللقاء لن يُعاد، وكذلك لن يتم الرجوع لإعادة تنفيذ ركلة الجزاء محل الجدل.



وأوضح أن تحركات الأهلي في هذه الأزمة لا تهدف لإعادة المباراة، بل للضغط من أجل إصلاح منظومة التحكيم داخل الاتحاد، خاصة في ظل تزايد الاعتراضات على القرارات التحكيمية خلال الفترة الأخيرة.

كما أشار إلى أن النادي استند في موقفه إلى تصريحات أوسكار رويز، للمطالبة بحقوقه فيما يخص أزمات تحكيمية سابقة، من بينها مواجهة القمة في الموسم الماضي.