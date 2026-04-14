عمرو سلامة: يا بخت الأهلاوية بقوة ناديهم

أشاد المخرج عمرو سلامة بقوة إدارة مجلس النادي الأهلي في اتخاذ القرارات.

وكتب سلامة من خلال حسابه الشخصي اكس :٠ يا بخت الأهلاوية بقوة ناديهم، نادي تعمله حساب، تفكر ميت مرة تخصم منه كام نقطة لو إنسحب، تفكر ألف مرة قبل ما تحاسبه على إهدار ملايين من العملة الصعبة، تفكر مليون مرة قبل ما تحسب أو ماتحسبش ضربة جزاء، وتفكر مليار مرة قبل ما تنتقده على النت. ".



قال الإعلامي جمال الغندور إن مجلس إدارة النادي الأهلي استقر على اتخاذ خطوات تصعيدية ضد لجنة الحكام، على خلفية الأزمة التي شهدتها مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، بسبب الجدل التحكيمي حول ركلة جزاء لم يتم احتسابها.



أضاف خلال برنامج ستاد المحور :"وبحسب مصدر داخل النادي، قرر الأهلي التقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط، اعتراضًا على ما وصفه بتجاهل حقوقه التحكيمية، إلى جانب رفض اتحاد الكرة عقد جلسة استماع لتفريغ ومراجعة المحادثات التي دارت بين حكم الساحة محمود وفا وحكم تقنية الفيديو (VAR) خلال المباراة".

تابع أن إدارة الأهلي قررت مخاطبة وزير الشباب والرياضة بشكل رسمي، لعرض كافة تفاصيل الأزمة، في ظل ما اعتبره النادي تعنتًا واضحًا من جانب اتحاد الكرة في التعامل مع شكواه، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحفاظ على حقوق النادي والدفاع عن مبدأ العدالة التحكيمية في المسابقات المحلية.