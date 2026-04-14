تحركات جديدة من الأهلي في أزمة التحكيم قبل مباراتى الزمالك وبيراميدز.. ماذا طلب النادي من اتحاد الكرة؟

في توقيت بالغ الحساسية من عمر المنافسة على لقب الدوري، تحركت إدارة الكرة بالنادي الأهلي بخطوات استباقية لضمان نزاهة الجولات الحاسمة بمسابقة الدوري، بعدما تقدمت بطلب رسمي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراتي الفريق أمام بيراميدز والزمالك ضمن منافسات مجموعة التتويج.

وبحسب ما كشفه مصدر داخل القلعة الحمراء فإن الأهلي لم يكتف بطلب حكام أجانب فقط بل شدد في مخاطباته واتصالاته الأخيرة على ضرورة اختيار أطقم تحكيم من الصف الأول في الدوريات الأوروبية الكبرى في خطوة تعكس رغبة واضحة في تفادي أي جدل تحكيمي قد يؤثر على مسار المنافسة في هذه المرحلة الحاسمة.

تحرك مبكر ورسائل واضحة

الإدارة الحمراء حرصت على التحرك مبكرًا لتفادي أي تعارض محتمل مع ارتباطات الحكام الدوليين بمباريات حاسمة في دورياتهم وهو ما يعكس إدراكًا كاملاً لحساسية المواجهتين خاصة أن لقاء بيراميدز يوم 27 أبريل ثم القمة المرتقبة أمام الزمالك في 2 مايو قد يلعبان دورًا محوريًا في تحديد بطل المسابقة.

يأتي هذا التوجه في إطار سعي الأهلي إلى فرض أكبر قدر من العدالة والحيادية داخل الملعب خصوصًا في ظل حالة الجدل التي صاحبت بعض القرارات التحكيمية مؤخرًا والتي كان آخرها خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا.

أزمة تحكيمية تشعل الأجواء

لقاء سيراميكا لم يكن مجرد مباراة افتتاحية في مجموعة التتويج بل تحول إلى نقطة اشتعال جديدة بعد اللقطة المثيرة للجدل التي لم يحتسب فيها الحكم محمود وفا ركلة جزاء للأهلي رغم استدعائه من جانب حكم تقنية الفيديو محمود عاشور لمراجعة الحالة.

هذا القرار فجر موجة من الاعتراض داخل أروقة النادي دفعت الإدارة إلى التقدم بطلب رسمي للاطلاع على تسجيلات محادثات تقنية الفيديو في محاولة لفهم ملابسات القرار التحكيمي.

لكن الأزمة تصاعدت بشكل أكبر بعدما رفضت لجنة الحكام باتحاد الكرة حضور وفد الأهلي جلسة الاستماع بداعي عدم مطابقة الأسماء للحضور المسموح به رغم تواجد وفد رسمي ضم سيد عبد الحفيظ وجمال جبر وعدد من المختصين الفنيين.

تصعيد إداري واجتماع طارئ

وفي ظل هذه التطورات دعا محمود الخطيب مجلس إدارة النادي لاجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الأزمة إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بالمرحلة المقبلة في خطوة تعكس حالة القلق داخل النادي من تكرار مثل هذه الوقائع خلال الجولات الحاسمة.

استعدادات فنية وراحة مؤقتة

على الصعيد الفني نجح الأهلي في تحقيق فوز مهم على سموحة بنتيجة 2-1 في آخر ظهور له بالدوري ليحافظ على حظوظه في المنافسة قبل أن يمنح المدير الفني ييس توروب لاعبيه راحة سلبية لمدة 4 أيام بهدف التقاط الأنفاس وإعادة التركيز قبل استئناف التدريبات.

ومن المنتظر أن يبدأ الفريق تحضيراته الجادة لمواجهة بيراميدز التي تعد واحدة من أبرز محطات الموسم في ظل الصراع المباشر على القمة قبل الدخول في اختبار أكثر سخونة أمام الزمالك.

صراع اللقب يشتعل

ومع اقتراب خط النهاية تبدو كل التفاصيل الصغيرة قادرة على حسم اللقب وهو ما يفسر تمسك الأهلي بمطلبه بشأن التحكيم الأجنبي في محاولة لضمان بيئة تنافسية عادلة بعيدًا عن أي ضغوط أو أخطاء قد تؤثر على النتائج.

وبين التحركات الإدارية والاستعدادات الفنية يدخل الأهلي مرحلة لا تقبل القسمة على اثنين حيث لا مجال لفقدان النقاط أو الوقوع في أخطاء سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.