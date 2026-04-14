لا نية للتفاوض.. إعلامى يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بمدافع الترجي

كشف الإعلامي جمال الغندور من مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء لم تدخل في أي مفاوضات مع الجزائري محمد أمين توجاي، مدافع الترجي التونسي، مؤكدًا أن ما تردد بشأن وجود اتصالات لضمه في الصيف المقبل لا أساس له من الصحة، وأن اللاعب ليس ضمن اهتمامات النادي في الوقت الحالي.

وأضاف خلال برنامجه ستاد المحور :" المصدر أن الأهلي يركز خلال هذه المرحلة على ملف تجديد عقود لاعبيه للحفاظ على استقرار الفريق، في ظل ضغط المباريات والمنافسة على البطولات، على أن يتم فتح ملف التعاقدات وتحديد الاحتياجات الفنية عقب نهاية الموسم الجاري".