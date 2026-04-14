كواليس غضب الأهلي من اتحاد الكرة بعد تصريحات رويز

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن أسباب حالة الغضب التي انتابت مسؤولي النادي الأهلي، من اتحاد الكرة بعد تصريحات رئيس لجنة الحكام أوسكار رويز.



وأوضح أضا عبر برنامج الماتش الذي ي قدمه على قناة صدى البلد، إن رويز قد صرح في وقت سابق أن اتحاد الكرة لم يطلب منه استقدام طاقم أجنبي لمباراة القمة الموسم الماضي التي انسحب منها الفريق الأحمر لتمسكه بحكام أجانب.

وشدد أضا "هناك حالة من الاستياء تنتاب مسؤولي الأهلي بعد تصريحات رويز، بعكس ما كانت تتضمن مكاتبات اتحاد الكرة التأكيد على تحركاتهم لاستقدام حكم أجنبي لولا ضيق الوقت".

وأشار أضا إلى أن خطاب اتحاد الكرة للأهلي تضمن القول"اتحاد الكرة المصري بذل أقصى ما لديه لإقامة القمة بطاقم أجنبي إلا أن ضيق الوقت لم يمكنهم من استكمال إجراءات استقدامهم".