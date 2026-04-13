تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي.. بن رمضان بديلًا لحسين الشحات أمام بيراميدز

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية الأسبق، عن اللاعب الأقرب لتعويض غياب حسين الشحات في صفوف نادي الأهلي خلال المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان هو الأقرب للدخول في التشكيل الأساسي لتعويض غياب الشحات"

موعد مباراة الأهلى أمام بيراميدز فى دوري نايل

يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الثامنة مساء الإثنين 27 أبريل الجاري باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بدوري نايل، حيث يحصل الأهلي على راحة فى مباريات الجولة الثالثة بعد مواجهة سموحة الليلة بالجولة الثانية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز بدوري نايل

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدزبالدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يجمع كوكبة من نجوم الكرة المصرية.