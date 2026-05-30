اوعى تزعل..رسالة دعم من فرج عامر لـ محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول

ودّع محمد صلاح جماهير ليفربول عقب مسيرة استمرت تسع سنوات داخل ملعب «آنفيلد»، حقق خلالها أرقامًا وإنجازات استثنائية جعلته أحد أساطير النادي الإنجليزي، ليصبح اللاعب متاحًا الآن للانتقال مجانًا بعد انتهاء عقده.

ووجه المهندس فرج عامر رسالة مؤثرة للاعب محمد صلاح، عقب انتهاء رحلته مع ليفربول، قائلًا: “اوعى تزعل يجب أن تكون فخور بما أديت”.

وودع محمد صلاح جماهير ليفربول في أجواء مؤثرة، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء طابعًا خاصًا باعتباره الظهور الأخير لصلاح بقميص ليفربول، إلى جانب زميله أندي روبرتسون، حيث شارك الثنائي في التشكيل الأساسي وسط وداع جماهيري كبير في مدرجات “أنفيلد”.

وشهدت المدرجات لحظة مؤثرة عندما رفعت جماهير ليفربول “تيفو” خاص حمل عبارة “MO 11”، تكريمًا للنجم المصري الذي قدم سنوات استثنائية مع “الريدز” امتدت على مدار 9 أعوام.